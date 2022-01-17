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В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе

Мать была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть перелом позвоночника.

17 января, 07:06

Момент ДТП. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на Университетском проспекте водитель "cубару" на полной скорости сбил женщину с 11-летней дочерью, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мать ребёнка была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть сломан позвоночник. Девочку осматривают сотрудники скорой помощи. В телеграм-канале Прокуратуры Москвы сообщается, что правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства ДТП.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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