В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе

В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на Университетском проспекте водитель "cубару" на полной скорости сбил женщину с 11-летней дочерью, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мать ребёнка была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть сломан позвоночник. Девочку осматривают сотрудники скорой помощи. В телеграм-канале Прокуратуры Москвы сообщается, что правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства ДТП.