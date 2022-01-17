В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе
Мать была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть перелом позвоночника.
Момент ДТП. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве на Университетском проспекте водитель "cубару" на полной скорости сбил женщину с 11-летней дочерью, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мать ребёнка была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть сломан позвоночник. Девочку осматривают сотрудники скорой помощи. В телеграм-канале Прокуратуры Москвы сообщается, что правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее три человека погибли в серьёзном ДТП в подмосковном Подольске. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.
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