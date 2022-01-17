"Я — не Тимошенко": Порошенко заявил, что никому не позволит себя посадить за решётку
Он намерен действовать максимально эффективно, чтобы защититься от нападок украинской власти.
Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Всеукраинская партия "Европейская солидарность"
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, который сегодня вернулся в Киев и получил повестку из рук сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), заявил, что никому не позволит посадить себя за решётку. Он уверен, что, защищая себя, обеспечивает безопасность своей стране.
"Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я — не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко. – Прим. Лайфа). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я — не она. Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твёрдо уверен, что защищаю Украину", — заявил Порошенко в интервью изданию "Левый берег".
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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