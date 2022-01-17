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"Я — не Тимошенко": Порошенко заявил, что никому не позволит себя посадить за решётку

Он намерен действовать максимально эффективно, чтобы защититься от нападок украинской власти.

17 января, 08:18
<p>Пётр Порошенко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/1401873169952007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всеукраинская партия "Европейская солидарность"</a></p>

Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Всеукраинская партия "Европейская солидарность"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, который сегодня вернулся в Киев и получил повестку из рук сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), заявил, что никому не позволит посадить себя за решётку. Он уверен, что, защищая себя, обеспечивает безопасность своей стране.

"Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я — не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко. – Прим. Лайфа). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я — не она. Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твёрдо уверен, что защищаю Украину", — заявил Порошенко в интервью изданию "Левый берег".

Забирали паспорт, пытались задержать: Пётр Порошенко не без препятствий вернулся в Киев

Забирали паспорт, пытались задержать: Пётр Порошенко не без препятствий вернулся в Киев

Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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