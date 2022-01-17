Бывший президент Украины Пётр Порошенко, который сегодня вернулся в Киев и получил повестку из рук сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), заявил, что никому не позволит посадить себя за решётку. Он уверен, что, защищая себя, обеспечивает безопасность своей стране.

"Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я — не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко. – Прим. Лайфа). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я — не она. Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твёрдо уверен, что защищаю Украину", — заявил Порошенко в интервью изданию "Левый берег".