Забирали паспорт, пытались задержать: Пётр Порошенко не без препятствий вернулся в Киев
Сегодня суд должен выбрать экс-лидеру Незалежной меру пресечения по делу о госизмене.
© Telegram / "Политика страны"
Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Киев. © Telegram / "Политика страны"
Самолёт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко приземлился в Киеве. Как пишет РИА "Новости", на пограничном контроле сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вручили ему повестку с вызовом в суд, в которой Порошенко назван задержанным.
Сообщается также, что паспортный контроль экс-лидера Незалежной затянулся. Сторонники Порошенко предположили, что политика пытаются не пустить на Украину. Однако позже бывшему президенту вернули паспорт, после чего он вышел из таможенной зоны. Сегодня суд должен выбрать меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене.
"Часть сотрудников ГБР была в чёрной форме, они забрали мой паспорт и пытались не пустить на территорию Украины — якобы пытались установить, являюсь ли я Петром Порошенко. Так сильно они нас "ждали". Так сильно они нас боятся. Так сильно они дают приказы силовикам бороться с оппозицией", — сказал Порошенко после выхода из таможенной зоны.
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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