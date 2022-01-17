Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Киев. © Telegram / "Политика страны"

Самолёт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко приземлился в Киеве. Как пишет РИА "Новости", на пограничном контроле сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вручили ему повестку с вызовом в суд, в которой Порошенко назван задержанным.

Сообщается также, что паспортный контроль экс-лидера Незалежной затянулся. Сторонники Порошенко предположили, что политика пытаются не пустить на Украину. Однако позже бывшему президенту вернули паспорт, после чего он вышел из таможенной зоны. Сегодня суд должен выбрать меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене.