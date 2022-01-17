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Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Туда же пробилась и Вероника Кудерметова, обыгравшая соперницу из США.

17 января, 07:45

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open, обыграв американца Дениса Кудлу.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу представителя нашей страны. Во втором круге Хачанова ждёт противостояние с французом Бенжаменом Бонзи.

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Также во второй круг, но уже у женщин, пробилась россиянка Вероника Кудерметова, которая переиграла американку Клер Лю со счётом 6:4, 6:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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