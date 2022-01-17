Политолог Шаповалов объяснил слова банкира Аблязова о роли Киева в протестах в Казахстане
По его мнению, участие различных украинских структур достаточно явно прослеживается в разжигании беспорядков в республике.
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После признания беглого банкира Мухтара Аблязова в том, что протесты в Казахстане координировались из Киева, возникает ряд вопросов к властям Украины, которые позволяют и, возможно, поощряют подобную деятельность со своей территории в отношении другого суверенного государства, сказал Лайфу политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Думаю, не стоит считать его (Аблязова. — Прим. Лайфа) единственным организатором протестов. Возможно, существует не одна структура, которая в этом участвовала. Важно отметить, что участие различных украинских структур достаточно явно прослеживается в разжигании протестов в Казахстане. Очевидно, что Аблязов и те интересанты на Западе, которые стоят за его спиной, достаточно активно пытались вмешаться в политические протесты в Казахстане для свержения действующей власти", — считает Шаповалов.
По его мнению, Аблязов говорит правду о том, что сначала протесты в Казахстане носили социально ориентированный характер и он не имеет никакого отношения именно к началу акций. Политолог уверен, что банкир решил использовать настроение митингующих граждан в своих целях, чтобы осуществить госпереворот. Слова Аблязова, по сути, являются чистосердечным признанием в совершении преступления против Казахстана, подчеркнул политолог.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Спустя пять дней президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится десять дней. В свою очередь генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.
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