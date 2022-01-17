Политолог Шаповалов объяснил слова банкира Аблязова о роли Киева в протестах в Казахстане

После признания беглого банкира Мухтара Аблязова в том, что протесты в Казахстане координировались из Киева, возникает ряд вопросов к властям Украины, которые позволяют и, возможно, поощряют подобную деятельность со своей территории в отношении другого суверенного государства, сказал Лайфу политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Думаю, не стоит считать его (Аблязова. — Прим. Лайфа) единственным организатором протестов. Возможно, существует не одна структура, которая в этом участвовала. Важно отметить, что участие различных украинских структур достаточно явно прослеживается в разжигании протестов в Казахстане. Очевидно, что Аблязов и те интересанты на Западе, которые стоят за его спиной, достаточно активно пытались вмешаться в политические протесты в Казахстане для свержения действующей власти", — считает Шаповалов.