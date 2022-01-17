В Туве до 1 апреля запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"

"Сегодня на аппаратном совещании главы РТ Людмила Салчак — главный санитарный врач региона — объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля 2022 года. Стоит пояснить, что в числе массовых: спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и др.", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Кроме того, сообщается, что до особого распоряжения в регионе приостанавливается работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. В мэрии уточнили, что "омикрон" уже выявлен в республике и поэтому правительство поручило усилить меры борьбы с вирусом, а также увеличить количество коек для пациентов с ковидом. Там также призвали жителей отнестись с пониманием к отмене Крещения.