В Туве до 1 апреля запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"
Правительство региона поручило увеличить число больничных коек и усилить антиковидные меры.
Виды Кызыла. © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Власти Тувы до 1 апреля запретили массовые мероприятия в регионе из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает мэрия города Кызыла.
"Сегодня на аппаратном совещании главы РТ Людмила Салчак — главный санитарный врач региона — объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля 2022 года. Стоит пояснить, что в числе массовых: спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и др.", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Кроме того, сообщается, что до особого распоряжения в регионе приостанавливается работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. В мэрии уточнили, что "омикрон" уже выявлен в республике и поэтому правительство поручило усилить меры борьбы с вирусом, а также увеличить количество коек для пациентов с ковидом. Там также призвали жителей отнестись с пониманием к отмене Крещения.
Как писал Лайф, новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по России. Так, только за сегодня сообщалось, что "омикрон" был выявлен в Хакасии, Бурятии, Красноярске и Челябинской области. Причём в последнем регионе вирус нашли у беременной женщины. Однако специалисты призывают не паниковать: в ВОЗ считают, что штамм "омикрон" менее серьёзен, чем его предшественники.
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