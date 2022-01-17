Мясников спрогнозировал в России сотни тысяч заражённых ковидом в день

Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал, что в России в скором времени ковидом будут заражаться сотни тысяч человек в день. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Грядут сотни тысяч инфицированных в день. Нет, не тяжелобольных — инфицированных с минимальными симптомами ОРЗ. Но сотни тысяч", — подчеркнул специалист.

По словам доктора, СМИ в последние два года "запугивали" людей пандемией, гробами, а также из всех каналов были рекомендации немедленного обращения к врачам в случае минимальной температуры. Теперь, если только 10% из людей с температурой 38 позвонят в скорую, медицина рухнет, отметил Мясников.

Медик подчеркнул, что необходимо доносить до населения, что при ОРЗ можно просто посидеть дома несколько дней, "покапать в нос" и принять парацетамол, поскольку других лекарств всё равно не существует, а все эти "противовирусные" не работают. Он также посоветовал не звонить по первому симптому в скорую, так как всё, что она сделает — отвезёт в больницу, где велика вероятность заразиться уже "дельтой".

Он также перечислил показания для обращения к врачу, среди которых — одышка при небольшой физической нагрузке или в покое и симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание. Также Мясников посоветовал звонить в скорую, если наблюдается постоянно высокая температура выше 38 градусов, заторможенность, сонливость, апатия и спутанность мыслей. Показатели "94%" и ниже на пульсоксиметре, по мнению доктора, также являются основанием для госпитализации.