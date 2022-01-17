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Исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в институте Минобороны

При разработке нового препарата используется запатентованная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учёными вуза.

17 января, 07:49
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Доклинические исследования созданной в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова вакцины от коронавируса пройдут в Научно-исследовательском институте Минобороны РФ. Об этом объявила пресс-службы вуза и группы компаний "Р-Фарм".

"Доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учёными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", — уточнили в университете.

Ранее сегодня стало известно, что Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) оценило среднюю эффективность российской вакцины "Спутник V" против заражения ковидом не ниже 89%, а эффективность защиты от тяжёлого течения болезни и смерти — на 98–100%. На фоне этого власти Австралии приняли решение разрешить въезд в страну иностранным гражданам, привитым двумя дозами российского препарата.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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