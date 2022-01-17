Исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в институте Минобороны

Доклинические исследования созданной в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова вакцины от коронавируса пройдут в Научно-исследовательском институте Минобороны РФ. Об этом объявила пресс-службы вуза и группы компаний "Р-Фарм".

"Доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учёными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", — уточнили в университете.