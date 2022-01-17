Банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане с ликвидацией поста президента
Бизнесмен также обратился к Западу за помощью в воплощении задуманных целей.
Мухтар Аблязов. Фото © Wikipedia
Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов разработал план смены власти в Казахстане, согласно которому он намерен возглавить правительство страны и ликвидировать должность президента.
"Мы разработали план, мы добьёмся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное Правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", — сказал Аблязов в интервью РИА "Новости".
Для реализации своих планов Аблязов планирует привлечь Запад. Банкир добавил, что уже обращался за помощью к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. По словам банкира, он предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия превратится в "котёл покруче", чем в Афганистане.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Спустя пять дней президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится десять дней. В свою очередь генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.
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