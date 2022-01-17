Банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане с ликвидацией поста президента

"Мы разработали план, мы добьёмся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное Правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", — сказал Аблязов в интервью РИА "Новости".