"Я оказался брошен": Форвард Зе Луиш рассказал, как его исключили из заявки "Локомотива"
Он заметил, что подобное произошло впервые в его карьере, а клуб не знал, где нападающий находился, когда был травмирован.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Экс-форвард "Локомотива" Зе Луиш в интервью "Чемпионату" рассказал подробности расторжения контракта с железнодорожниками.
"Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо — просто забрали моё право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят. Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен", — заявил Зе Луиш.
По словам нападающего, когда он был травмирован, в "Локомотиве" не знали, где он находится, и никак этим не интересовались. Форвард мог уехать в любую точку мира, и никто бы об этом не узнал. Как заметил Зе Луиш, такое с ним случилось впервые в карьере.
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