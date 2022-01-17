НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новосибирске сняли на видео загоревшийся пассажирский автобус

Водителям пришлось проезжать в нескольких сантиметрах от охваченного огнём транспортного средства.

17 января, 08:03
<p>Сгоревший автобус. Фото © <a href="https://nsk.sledcom.ru/news/item/1647726/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Новосибирской области</a></p>

Сгоревший автобус. Фото © СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске очевидцы сняли на видео горящий пассажирский автобус. Видео © VK / АСТ-54

Около семи часов утра (в три часа ночи по Москве) в Новосибирске на улице Немировича-Данченко загорелся пассажирский автобус. К настоящему моменту пожар локализован. Следственный комитет проводит проверку.

"На месте происшествия работают следователи территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Видео происшествия, снятое очевидцами, было опубликовано в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте". На кадрах видно, что ранним утром в понедельник поток машин на дорогах довольно плотный. Водители проезжают в нескольких сантиметрах от охваченного огнём автобуса. Из салона валит дым, окна выбиты пламенем. Из-за чего произошло возгорание, пока не известно, информации о пострадавших нет.

Таксист подрезал перед поворотом: Опубликовано видео момента столкновения автобуса и легковушки в Москве

Таксист подрезал перед поворотом: Опубликовано видео момента столкновения автобуса и легковушки в Москве

Ранее в Новосибирске рядом с частным домом загорелся бензовоз с топливом. Существовала угроза распространения огня на ближайшие жилые здания. Обстановку осложнял разлив бензина из повреждённой ёмкости.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1