Вирусолог Чумаков сравнил свой прогноз по пику заболеваемости "омикроном" с данными IHME

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с Лайфом оценил прогноз учёных из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), которые заявили, что пик эпидемии штамма "омикрон" в России придётся на конец января – начало февраля. По мнению российского эксперта, пик будет чуть позже.

"Ведь пик — это самая верхушка, когда дальше уже идёт снижение. Я думаю, что числа 10–15 февраля. А потом уже будут некоторые снижения. Я не думаю, что буквально через неделю-две будет пик. Это только начало серьёзного подъёма, который будет наблюдаться", — отметил Чумаков.

По мнению вирусолога, к этим числам быстро увеличить показатели коллективного иммунитета не удастся, тем не менее он посоветовал россиянам срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, так как это обезопасит от тяжёлых случаев. Кроме того, сейчас стоит поменьше бывать в людных местах, носить маски и вернуться к мерам предосторожности, которые были введены в начале пандемии.

"Сейчас люди немножечко расслабились, и я боюсь, что на этом фоне будет много заражений. Случаи заражения, конечно, неизбежны, все переболеют, но нам важно, чтобы это всё не проходило одновременно", — добавил Чумаков.