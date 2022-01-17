Вирусолог Чумаков сравнил свой прогноз по пику заболеваемости "омикроном" с данными IHME
По мнению эксперта, к этим числам быстро увеличить показатели коллективного иммунитета не удастся, тем не менее он посоветовал россиянам срочно вакцинироваться и ревакцинироваться.
© Pixabay
Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с Лайфом оценил прогноз учёных из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), которые заявили, что пик эпидемии штамма "омикрон" в России придётся на конец января – начало февраля. По мнению российского эксперта, пик будет чуть позже.
"Ведь пик — это самая верхушка, когда дальше уже идёт снижение. Я думаю, что числа 10–15 февраля. А потом уже будут некоторые снижения. Я не думаю, что буквально через неделю-две будет пик. Это только начало серьёзного подъёма, который будет наблюдаться", — отметил Чумаков.
По мнению вирусолога, к этим числам быстро увеличить показатели коллективного иммунитета не удастся, тем не менее он посоветовал россиянам срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, так как это обезопасит от тяжёлых случаев. Кроме того, сейчас стоит поменьше бывать в людных местах, носить маски и вернуться к мерам предосторожности, которые были введены в начале пандемии.
"Сейчас люди немножечко расслабились, и я боюсь, что на этом фоне будет много заражений. Случаи заражения, конечно, неизбежны, все переболеют, но нам важно, чтобы это всё не проходило одновременно", — добавил Чумаков.
Напомним, в Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" в России придётся на 22 января. А 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. В этот период могут выявлять около 85 700 случаев ковида в сутки.
Комментариев: 0