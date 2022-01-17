Нутрициолог Литошенко назвала суперпродукты для работы мозга

Нутрициолог Софья Литошенко в беседе с Лайфом рассказала о секретных суперпродуктах для качественной работы мозга. Кстати, среди них есть и грецкие орехи, которые сами по себе похожи на человеческие извилины.

"Человеческий мозг почти на 60% состоит из жира. Есть данные о том, что жирные кислоты являются одним из самых необходимых элементов для полноценной работы серого вещества. При этом особенно важны для развития мозга человека именно омега-3 жирные кислоты, начиная с того момента, когда он ещё находится в утробе матери", — напомнила специалист.

По словам собеседника Лайфа, доказано, что содержание жиров, и особенно омега-3 жирных кислот, в рационе питания человека непосредственно влияет на структуру и функцию мозга. Более того, омега-3 играет большую роль в профилактике деменции и болезни Альцгеймера, отметила специалист. Кроме того, важно подчеркнуть, что речь идёт именно о полезных ненасыщенных жирах, которые содержатся в растительных продуктах.

"Принято считать, что источником омега-3 является исключительно жирная красная рыба, но откуда в рыбе омега-3? Надо понимать, что в группу омега-3 входит несколько типов полинасыщенных жирных кислот, основные из которых — это альфа-липоевая кислота, которая должна обязательно поступать из пищи. Она, кстати, содержится в семенах чиа, семенах льна, грецких орехах. Эйкозапентаеновую и декозагексаеновую кислоты, как принято считать, можно получать только из рыбы, хотя изначально они содержатся в морских водорослях, являющихся непосредственно пищей для рыбы. То есть рыба — это посредник", — рассказала Софья Литошенко.

Она также пояснила, что важно разнообразие рациона, особенно необходимо добавлять в него полезные ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных продуктах (например, в орехах, семенах и авокадо). А вот избыточное потребление насыщенных жиров из продуктов животного происхождения, а также трансжиров крайне не рекомендовано, поскольку это ведёт к повышенным рискам развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и другим хроническим состояниям.