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В Москве выявили свыше 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

Это максимальная цифра с 31 октября 2021 года. Ещё вчера суточная статистика по столице составляла 6480 заболевших.

17 января, 08:40

© Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В Москве выявили 7529 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимальная цифра с 31 октября. Отметим, что ещё вчера суточная статистика по столице составляла 6480 заболевших.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 70 днём ранее. За весь период с начала пандемии в столице от осложнений ковида умерло 37 944 человека.

Ранее учёные IHME спрогнозировали, что пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в России придётся на конец января – начало февраля.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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