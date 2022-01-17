В Москве выявили свыше 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 7529 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимальная цифра с 31 октября. Отметим, что ещё вчера суточная статистика по столице составляла 6480 заболевших.