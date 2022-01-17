Очередной Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Алма-Аты в Ульяновскую область

Очередной Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возвращается из Алма-Аты в Ульяновскую область. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область", — уточнили в министерстве.