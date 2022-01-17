Очередной Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Алма-Аты в Ульяновскую область
Возвращение всех военных и техники в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
Фото © Минобороны РФ
Очередной Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возвращается из Алма-Аты в Ульяновскую область. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область", — уточнили в министерстве.
Возвращение всех российских военных и техники в пункты постоянной дислокации из Казахстана в связи с выполнением поставленных задач планируется завершить до 19 января.
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января и продлится десять дней.
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