Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусной инфекцией и отправился на самоизоляцию, госпитализировать его не стали. Неутешительную новость политик сообщил в своём телеграм-канале.

"Получил положительный результат теста на CoViD-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Изолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места. Соблюдайте правила!" — обратился он к украинцам.

В прошлый раз глава Киева болел ковидом в октябре 2020 года. Тогда госпитализация ему тоже не потребовалась.