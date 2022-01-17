Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусом
В прошлый раз политик болел в октябре 2020 года. Тогда госпитализация ему тоже не потребовалась, и он просто работал из дома.
Виталий Кличко. Фото © Facebook / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусной инфекцией и отправился на самоизоляцию, госпитализировать его не стали. Неутешительную новость политик сообщил в своём телеграм-канале.
"Получил положительный результат теста на CoViD-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Изолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места. Соблюдайте правила!" — обратился он к украинцам.
В прошлый раз глава Киева болел ковидом в октябре 2020 года. Тогда госпитализация ему тоже не потребовалась.
А ранее Лайф сообщал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во второй раз заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме, в связи с чем он продолжает исполнять свои обязанности удалённо.
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