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ЕМА запросило у России дополнительную документацию по "Спутнику V"

В настоящее время агентство занимается вопросом признания вакцины от ковида.

17 января, 09:07

Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Россию попросили предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) дополнительную документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам сообщил глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"В настоящее время ведётся текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины. В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена", — сказал он.

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Ранее Австралия внесла российскую вакцину "Спутник V" в перечень "одобренных или признанных" для въезда на территорию страны. Решение было принято на основании результатов исследований эффективности препарата, которые предоставило Управление терапевтических товаров Австралии (TGA).

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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