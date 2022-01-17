ЕМА запросило у России дополнительную документацию по "Спутнику V"

Россию попросили предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) дополнительную документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам сообщил глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"В настоящее время ведётся текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины. В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена", — сказал он.