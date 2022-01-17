ЕМА запросило у России дополнительную документацию по "Спутнику V"
В настоящее время агентство занимается вопросом признания вакцины от ковида.
Россию попросили предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) дополнительную документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам сообщил глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.
"В настоящее время ведётся текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины. В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена", — сказал он.
Ранее Австралия внесла российскую вакцину "Спутник V" в перечень "одобренных или признанных" для въезда на территорию страны. Решение было принято на основании результатов исследований эффективности препарата, которые предоставило Управление терапевтических товаров Австралии (TGA).
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