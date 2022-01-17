Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 4 млн за неудаление запрещённого контента
Ранее американская компания погасила штрафы по аналогичным статьям на 8,5 млн рублей.
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Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за ссылки на сайты, которые запрещены на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.
"Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновным Google по ч. 2.1. ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сказали в суде.
Ранее Лайф рассказывал, что с начала 2021 года в отношении владельца YouTube было составлено 16 протоколов об административных нарушениях. Как указали в Роскомнадзоре, видеохостинг неоднократно отказывался выполнять требования по удалению запрещённого в России контента. В конце декабря Google погасил штрафы на 8,5 миллиона рублей. Согласно базе ФССП, за американской компанией числилась только одна задолженность, по которой ещё ведётся дело.
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