Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 4 млн за неудаление запрещённого контента

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за ссылки на сайты, которые запрещены на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.

"Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновным Google по ч. 2.1. ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сказали в суде.