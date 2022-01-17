Песков заявил, что Кремль не следит за возвращением Порошенко на Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину экс-президента этой страны Петра Порошенко.

"Мы за этим не следим. Действительно, СМИ сообщают. Он [Пётр Порошенко] — один из политических оппонентов Зеленского [президента Украины Владимира]. Находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили", — сказал представитель Кремля журналистам.