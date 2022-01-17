Песков заявил, что Кремль не следит за возвращением Порошенко на Украину
При этом он отметил, что в целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на родине.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину экс-президента этой страны Петра Порошенко.
"Мы за этим не следим. Действительно, СМИ сообщают. Он [Пётр Порошенко] — один из политических оппонентов Зеленского [президента Украины Владимира]. Находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков отметил, что в целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно, и это фиксируется в Кремле.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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