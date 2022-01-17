Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай в свете ситуации с "омикроном"
Пока Москва готовится к полноформатным переговорам и к визиту президента на открытие Олимпиады в Пекине, однако ситуация с ковидом меняется.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Кремль продолжает подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, но в свете ситуации со штаммом коронавируса "омикрон" Москва готова действовать энергично и гибко в зависимости от развития эпидобстановки. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Поездка готовится. Готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по обеспечению санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнёрами", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что пока Москва готовится к полноформатным переговорам и к визиту президента на открытие Олимпиады в Пекине, однако ситуация с ковидом меняется и необходимо на это оперативно реагировать, добавил Песков.
Напомним, ещё в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он также выразил надежду на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля. По планам ОКР нашу страну на них представят 216 спортсменов.
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