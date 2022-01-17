Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай в свете ситуации с "омикроном"

Кремль продолжает подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, но в свете ситуации со штаммом коронавируса "омикрон" Москва готова действовать энергично и гибко в зависимости от развития эпидобстановки. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поездка готовится. Готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по обеспечению санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнёрами", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что пока Москва готовится к полноформатным переговорам и к визиту президента на открытие Олимпиады в Пекине, однако ситуация с ковидом меняется и необходимо на это оперативно реагировать, добавил Песков.