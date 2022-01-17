Лукашенко: Польша и Прибалтика стянули к границам Белоруссии более 30 тысяч военных

На территории Польши и Прибалтики у границ Белоруссии находится более 30 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором обсуждались совместные оперативные учения белорусских и российских Вооружённых сил.

"По последним данным, в настоящее время в Польше на границе с Беларусью и в Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", — передаёт слова Лукашенко БелТА.

Президент также отметил, что сейчас на территории Польши и стран Балтии находится около 8–10 тысяч американских военных.