Лукашенко: Польша и Прибалтика стянули к границам Белоруссии более 30 тысяч военных
По его словам, солдаты обеспечены соответствующей техникой и вооружением.
Александр Лукашенко. Фото © БелТА
На территории Польши и Прибалтики у границ Белоруссии находится более 30 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором обсуждались совместные оперативные учения белорусских и российских Вооружённых сил.
"По последним данным, в настоящее время в Польше на границе с Беларусью и в Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", — передаёт слова Лукашенко БелТА.
Президент также отметил, что сейчас на территории Польши и стран Балтии находится около 8–10 тысяч американских военных.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал проведение российско-белорусских военных учений в 2022 году. Александр Лукашенко со своей стороны призвал лидера РФ не останавливать сотрудничество двух стран в данной отрасли. Речь идёт об обучении белорусских солдат на новых образцах военной техники.
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