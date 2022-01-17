Минимальное пособие по беременности и родам увеличится почти до 64 тысяч рублей

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63 932 рублей в 2022 году при обычных родах, максимальный — до 360 164 рублей. Выплаты молодая мама сможет получить за 140 дней, говорится в инстаграме Минтруда.

Если во время родов были осложнения, то за 156 дней роженице начислят пособие в размере минимум 71 238 рублей, а максимальный размер выплаты составит 401 325 рублей.

Отмечается также, что рост минимального размера пособий обусловлен индексацией минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный размер увеличился за счёт ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.