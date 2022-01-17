ГБР Украины: Следователи пытались вручить Порошенко повестку в суд, но он её не взял
Представитель ведомства Сапьян выразила надежду на то, что политик сам явится на судебное заседание и для этого не потребуется помощь правоохранителей.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Бывший украинский президент Пётр Порошенко, который вернулся на родину, где ему грозит арест, отказался брать повестку в суд по делу о госизмене. Об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
По её словам, следователи пытались отдать документы политику сегодня в киевском аэропорту, но Порошенко их не взял. Сапьян также сообщила, что ГБР приветствует решение экс-президента не оставаться за границей, вернуться на Украину и принять участие в заседании суда. Она выразила надежду на то, что Порошенко сам явится в суд и для этого не потребуется помощь правоохранителей.
"Сила — последнее, что будет применяться для этого", — заверила представитель ГБР.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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