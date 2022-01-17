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ГБР Украины: Следователи пытались вручить Порошенко повестку в суд, но он её не взял

Представитель ведомства Сапьян выразила надежду на то, что политик сам явится на судебное заседание и для этого не потребуется помощь правоохранителей.

17 января, 08:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/474409562693441/photos/pb.100044276327179.-2207520000../2610105982457111/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, который вернулся на родину, где ему грозит арест, отказался брать повестку в суд по делу о госизмене. Об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

По её словам, следователи пытались отдать документы политику сегодня в киевском аэропорту, но Порошенко их не взял. Сапьян также сообщила, что ГБР приветствует решение экс-президента не оставаться за границей, вернуться на Украину и принять участие в заседании суда. Она выразила надежду на то, что Порошенко сам явится в суд и для этого не потребуется помощь правоохранителей.

"Сила — последнее, что будет применяться для этого", — заверила представитель ГБР.

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Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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