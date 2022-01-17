ГБР Украины: Следователи пытались вручить Порошенко повестку в суд, но он её не взял

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, который вернулся на родину, где ему грозит арест, отказался брать повестку в суд по делу о госизмене. Об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

По её словам, следователи пытались отдать документы политику сегодня в киевском аэропорту, но Порошенко их не взял. Сапьян также сообщила, что ГБР приветствует решение экс-президента не оставаться за границей, вернуться на Украину и принять участие в заседании суда. Она выразила надежду на то, что Порошенко сам явится в суд и для этого не потребуется помощь правоохранителей.