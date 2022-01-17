"Хотел, чтобы он здесь играл": Надаль назвал бардаком ситуацию с депортацией Джоковича из Австралии
Напомним, первой ракетке мира не позволили играть на Australian Open власти страны и местный суд.
Фото © ТАСС/Виталий Белоусов
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию с депортацией из Австралии серба Новака Джоковича, назвав её бардаком.
"Я желаю ему (Джоковичу. — Прим. Лайфа) всего самого наилучшего. Думаю, что вся ситуация — бардак. Он не единственный, кто отвечает за него, но, конечно, на нём тоже лежит эта ответственность. Лично я бы хотел, чтобы он здесь сыграл, а справедливо ли это или нет — другой разговор, который я больше не хочу вести", — заявил Надаль, слова которого приводит журналист Лоренцо Эрколи.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича. 16 января сербский теннисист покинул Австралию, улетев из Мельбурна в Дубай.
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