"Я желаю ему (Джоковичу. — Прим. Лайфа) всего самого наилучшего. Думаю, что вся ситуация — бардак. Он не единственный, кто отвечает за него, но, конечно, на нём тоже лежит эта ответственность. Лично я бы хотел, чтобы он здесь сыграл, а справедливо ли это или нет — другой разговор, который я больше не хочу вести", — заявил Надаль, слова которого приводит журналист Лоренцо Эрколи.