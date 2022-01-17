Татьяна Тарасова сообщила о выписке из больницы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова была выписана из московской больницы. Об этом она рассказала РИА "Новости" .

Напомним, за последний месяц Тарасова дважды была госпитализирована. Сначала в декабре прошлого года, а затем 11 января уже наступившего года.