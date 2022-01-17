Татьяна Тарасова сообщила о выписке из больницы
За последний месяц она была дважды госпитализирована.
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова была выписана из московской больницы. Об этом она рассказала РИА "Новости".
"Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь", — заявила Тарасова.
Напомним, за последний месяц Тарасова дважды была госпитализирована. Сначала в декабре прошлого года, а затем 11 января уже наступившего года.
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