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Татьяна Тарасова сообщила о выписке из больницы

За последний месяц она была дважды госпитализирована.

17 января, 09:14

Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова была выписана из московской больницы. Об этом она рассказала РИА "Новости".

"Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь", заявила Тарасова.

В Москве госпитализировали тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

В Москве госпитализировали тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

Напомним, за последний месяц Тарасова дважды была госпитализирована. Сначала в декабре прошлого года, а затем 11 января уже наступившего года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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