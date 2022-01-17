Песков не считает нужным привлекать США к обсуждению отношений Москвы и Киева

Москва не видит необходимости в том, чтобы организовывать трёхсторонний саммит и привлекать США к обсуждению отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зачем [привлекать] Соединённые Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договорённостей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны США", — сказал представитель Кремля.