Песков не считает нужным привлекать США к обсуждению отношений Москвы и Киева
По словам представителя Кремля, в данный момент всё зависит от выполнения Украиной Минских договорённостей.
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Москва не видит необходимости в том, чтобы организовывать трёхсторонний саммит и привлекать США к обсуждению отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зачем [привлекать] Соединённые Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договорённостей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны США", — сказал представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что нужно принудить власти Киева к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
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