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Около 5% заболевших ковидом детей в России попадают в реанимацию

Маленькие пациенты по-разному переносят болезнь. Но в тяжёлых случаях приходится прибегать к кислородной поддержке.

17 января, 09:39

Фото © Pexels

Около 5% детей, заболевших коронавирусом в России, попадает в реанимацию. Об этом рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Болеют дети по-разному, и 5% детей в РФ требуют кислородной поддержки и помещаются в отделения реанимации и интенсивной терапии", — сообщил он во время пресс-конференции, на которой подводились итоги по прошествии года с начала массовой вакцинации от ковида в России.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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