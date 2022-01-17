Около 5% заболевших ковидом детей в России попадают в реанимацию

Около 5% детей, заболевших коронавирусом в России, попадает в реанимацию. Об этом рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Болеют дети по-разному, и 5% детей в РФ требуют кислородной поддержки и помещаются в отделения реанимации и интенсивной терапии", — сообщил он во время пресс-конференции, на которой подводились итоги по прошествии года с начала массовой вакцинации от ковида в России.