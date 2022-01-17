Ограбление или инсценировка: Кто в Подмосковье мог украсть у вдовы Александра Градского 100 млн Марина Коташенко утверждает, что её ограбили на 100 млн рублей. Сыщики угрозыска не исключают, что речь может идти об инсценировке, чтобы скрыть деньги от других наследников. 17 января, 06:27 Певец Александр Градский с супругой Мариной Коташенко. Коллаж © LIFE Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

ГУ МВД РФ по Московской области завело уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ) по факту нападения на вдову народного артиста РФ Александра Градского Марину Коташенко. Это крупнейшее по своим масштабам ограбление в России — похищено 100 млн рублей.

Со слов вдовы, картина преступления была такой: примерно в час дня в воскресенье она выехала по делам на своём кроссовере Lexus RX350 из дома в посёлке Новоглаголево под Наро-Фоминском. На 255-м километре ЦКАД неизвестный за рулём Volkswagen Jetta спровоцировал аварию — ударил её машину в заднюю часть. Как только женщина притормозила, к ней в салон подсели трое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они якобы потребовали 100 млн рублей. Вся компания поехала в дом Градских.

Коташенко испугалась и рассказала грабителям, что деньги спрятаны в особняке на втором этаже. Забрав 100 млн рублей, налётчики заставили вдову Градского сесть обратно в её машину и отвезти всю компанию в Апрелевку. Там мужчины пересели в поджидавший их белый Mercedes и уехали в сторону Москвы. Лишь к вечеру вдова решила обратиться за помощью в полицию.

Сыщики угрозыска допрашивают вдову и пытаются вычислить налётчиков. Судя по обстоятельствам, они точно знали, что в доме хранится крупная сумма наличных. Не сбрасывается со счетов и версия инсценировки. Для этого есть несколько поводов. Во-первых, женщина обратилась за помощью спустя семь часов. Во-вторых, скоро начнётся процесс раздела имущества покойного Александра Градского. Не исключено, что кто-то из наследников решил пересмотреть свою долю и нанял грабителей.

На сегодняшний день законными наследниками композитора считаются пять человек. Это дети от третьего брака музыканта — 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил. А кроме них, сама Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей — 3-летний Иван и 7-летний Александр.

Известно, что Марина Коташенко за все 18 лет жизни с Александром Градским якобы так и не смогла найти общий язык с Марией и Даниилом. Ходили слухи, что особенно ревновал отца Даниил. На похоронах маэстро стороны даже не пытались подойти друг к другу. Ещё одним игроком в деле раздела имущества может оказаться третья супруга Градского — Ольга. В кругу близких семьи уже появилась информация, что женщина наняла адвокатов, чтобы побороться за имущество.

Вдова А. Градского Марина Коташенко перед началом церемонии прощания с народным артистом России Александром Градским в театре "Градский холл". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По словам близких и друзей, Александр Борисович успел составить завещание, по которому всё его имущество и сбережения будут разделены в четырёх равных долях между детьми. Маэстро оставил после себя много недвижимости, парк автомобилей и счета в банках. По некоторым данным, там хранится около 300 миллионов рублей. Это гонорары за телепроекты и выступления, доходы от бизнеса. Незадолго до смерти он якобы рассказывал ближайшим друзьям, что "денег столько, что их некуда девать".

Вдова с загадкой

Лайф попробовал разобраться, кем являлась последняя жена Александра Градского и почему о ней почти ничего не известно. В многочисленных материалах прессы указывается, что Марина Коташенко родилась 22 ноября 1984 года в Киеве. После школы поступила в киевский университет, по окончании которого получила диплом юриста. Благодаря хорошим внешним данным она подрабатывала фотомоделью на Украине. Позже девушка приехала искать счастья в Москву, где в 2003 году случайно познакомилась с будущим мужем.

Марина Коташенко в откровенной фотосессии. Фото © Соцсети

Лайф выяснил, что полная тёзка Марины Коташенко действительно приехала с Украины, однако вовсе не из Киева. До того как перебраться в Россию, модель жила на окраине Житомира на улице Александра Клоссовского. Дата рождения Коташенко совпадает с публикуемыми лишь частично: та же дата, тот же месяц, но совсем другой год — 1980-й. Таким образом, супруга Градского может быть на четыре года старше.

Училась девушка тоже не в Киеве. Украинские правоохранители регистрировали Коташенко в Чернигове на улице Казацкой (бывшая ул. 50 лет ВЛКСМ), дом 1. Сейчас здесь располагается общежитие Черниговского государственного университета права, социальных технологий и труда, а ранее это была общага для студентов юридического техникума. Небольшое учебное заведение, в котором функционирует всего четыре факультета, получило статус вуза лишь в 2003 году, когда Коташенко, как утверждают биографы семьи Градского, уже находилась в Москве. То есть на руках у девушки может оказаться диплом специалиста не с высшим, а средним профессиональным образованием.

Чернигов, улица Казацкая, общежитие бывшего юридического техникума, в котором, предположительно, училась Марина Коташенко.

Гражданкой России Коташенко стала в 2006 году, спустя три года после приезда. Лайф выяснил, что после знакомства с композитором несколько лет женщина жила в квартире отца Градского — Бориса Фрадкина, — которая располагалась на Кленовом бульваре в столичном районе Нагатинский Затон. После смерти Бориса Абрамовича в 2013 году она перешла по наследству, по-видимому, родственнице Градского — Надежде Марковой.

К этому моменту Марина успела обзавестись собственным жильём — в городе Апрелевке Наро-Фоминского района Подмосковья на улице Дубки. Здесь в комплексе монолитно-кирпичных домов расположена небольшая квартира площадью чуть меньше 48 кв. метров. По данным ЕГРН, её владелицей Коташенко стала в декабре 2012 года. Сейчас в этом комплексе квартиры той же площади продаются по цене более восьми миллионов рублей.

Город Апрелевка, ул. Дубки. В этом комплексе владеет квартирой Коташенко.

На женщину записан единственный автомобиль — чёрный японский кроссовер Lexus RX350. Судя по документам, его хозяйкой Коташенко стала в 2014 году. Находясь за рулём именно этого паркетника, вдова Александра Градского попала в ДТП, после которого лишилась 100 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов