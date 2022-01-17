В подмосковном парке "Патриот" развернут дополнительные койки для больных ковидом

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Московской области в инфекционном госпитале парка "Патриот" будут развёрнуты дополнительные места. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с областным правительством.

"Я обратился к министру обороны. Они, как и прежде, нам помогают, пошли навстречу. В "Патриоте" мы дополнительные койки развернём, чтобы быть готовыми. Ситуация требует внимания, об этом я сегодня должен сказать прежде всего", — цитирует слова губернатора телеканал "360".

По словам Воробьёва, за прошедшие семь дней число заражённых увеличилось почти в пять раз, за последние сутки было зафиксировано 3388 заболевших. При этом количество госпитализированных осталось на том же уровне, а из больниц выписалось больше людей, чем поступило. По словам главы области, сейчас в регионе есть всё, что нужно для выявления и лечения ковида.