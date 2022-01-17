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"Похлеще натовских военных": Лукашенко обвинил Киев в переброске подразделений радикалов к границе Белоруссии

По словам главы государства, опять это происходит под видом борьбы с мигрантами.

17 января, 10:00
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANDREI STASEVICH / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANDREI STASEVICH / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ Белоруссии. Об этом он сообщил во время совещания, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения вооружённых сил республики и России.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это ещё похлеще, чем натовские военнослужащие, и это всё — в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", приводит его слова БелТА.

Белорусский лидер отметил, что соседями военный контингент наращивается у рубежей страны под видом борьбы с незаконной миграцией.

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В ходе совещания Лукашенко также заявлял, что Польша и Прибалтика стянули к границам Белоруссии более 30 тысяч военных. По его словам, солдаты обеспечены соответствующей техникой и вооружением.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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