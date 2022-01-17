Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ Белоруссии. Об этом он сообщил во время совещания, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения вооружённых сил республики и России.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это ещё похлеще, чем натовские военнослужащие, и это всё — в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", — приводит его слова БелТА.

Белорусский лидер отметил, что соседями военный контингент наращивается у рубежей страны под видом борьбы с незаконной миграцией.