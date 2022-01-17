Депутат ГД Горелкин назвал "актом цензуры" блокировку страницы делегации РФ в Facebook

Он призвал применить санкции в отношении компании Meta, владеющей соцсетью.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин назвал актом цензуры блокировку в "Фейсбуке" официальной страницы делегации РФ в Вене. По его словам, со стороны России не было никаких нарушений. А блокировка — результат влияния на соцсеть американских властей.

"Наш регулятор обязан применить санкции в отношении компании. Американские власти оказывают колоссальное давление на корпорацию, влияя на службу модерации. Это нарушение российского законодательства. Если компания желает не просто присутствовать, а зарабатывать, они должны соблюдать нормы и правила российского законодательства", — отметил Горелкин.

Он напомнил, что даже бывшие сотрудники компании не раз говорили об ангажированности соцсети и колоссальном влиянии на неё американских властей. Кроме того, "Фейсбук" не первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году сообщалось об утечке персональных данных пользователей и внутренней информации, сказал Горелкин.