Депутат ГД Горелкин назвал "актом цензуры" блокировку страницы делегации РФ в Facebook
Он призвал применить санкции в отношении компании Meta, владеющей соцсетью.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин назвал актом цензуры блокировку в "Фейсбуке" официальной страницы делегации РФ в Вене. По его словам, со стороны России не было никаких нарушений. А блокировка — результат влияния на соцсеть американских властей.
"Наш регулятор обязан применить санкции в отношении компании. Американские власти оказывают колоссальное давление на корпорацию, влияя на службу модерации. Это нарушение российского законодательства. Если компания желает не просто присутствовать, а зарабатывать, они должны соблюдать нормы и правила российского законодательства", — отметил Горелкин.
Он напомнил, что даже бывшие сотрудники компании не раз говорили об ангажированности соцсети и колоссальном влиянии на неё американских властей. Кроме того, "Фейсбук" не первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году сообщалось об утечке персональных данных пользователей и внутренней информации, сказал Горелкин.
Напомним, "Фейсбук" заблокировал официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением. Причиной назывался "запрещённый контент". Однако на странице были только заявления руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор уже потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации РФ.
Фото © Shutterstock