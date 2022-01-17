Эпидемиолог Горелов заявил, что ковид у беременных может снизить IQ ребёнка на 20%
Эксперт не исключил, что нивелировать это отставание получится, если заниматься с малышом.
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IQ детей, рождённых у невакцинированных и переболевших ковидом во время беременности мам, может быть на 20% ниже. Об этом предупредил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой году со дня начала массовой вакцинации в России.
"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что, если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", — цитирует его РИА "Новости".
Он также добавил, что нивелировать это отставание можно, если заниматься с ребёнком, но изначальные вводные именно такие.
А ранее учёные выяснили, что даже лёгкая форма CoViD-19 может оказать влияние на когнитивные способности человека в худшую сторону. При этом последствия заболевания средней тяжести оказываются схожими с ущербом, нанесённым человеку инсультом.
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