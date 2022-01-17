Песков: Призыв Эстонии разместить у неё больше войск НАТО оправдывает тревогу РФ

Обращение Эстонии к НАТО с просьбой разместить на её территории дополнительные силы быстрого реагирования доказывает обоснованность беспокойства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории: это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости", — сказал он.