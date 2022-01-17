Песков: Призыв Эстонии разместить у неё больше войск НАТО оправдывает тревогу РФ
По мнению представителя Кремля, это в очередной раз доказывает, что не Москва нагнетает напряжённость на мировой арене.
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Обращение Эстонии к НАТО с просьбой разместить на её территории дополнительные силы быстрого реагирования доказывает обоснованность беспокойства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории: это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы. Однако сперва республике нужно получить разрешение на эти действия от США, Германии и Финляндии. Позже глава Минобороны страны Калле Лаанет выразил надежду, что ей не придётся воевать в одиночку. Он заявил, что "восточный сосед Европейского союза" якобы не хочет жить в мире и не даёт этого другим.
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