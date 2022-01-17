The Saker: Зарубежные кураторы уже списали Навального и ищут ему замену

Для Вашингтона и Брюсселя Алексей Навальный — это уже "отработанный материал", которому активно подыскивают замену. Об этом говорится в статье на популярном портале The Saker, опубликованной к годовщине ареста российского оппозиционера. Аналитики издания пришли к выводу, что нарастающее с каждым днём внешнеполитическое давление на Россию не ведёт к волне недовольства россиян: подогреваемый Западом протест полностью провалился, российское общество ещё больше сплачивается перед лицом неприятностей, а так называемые лидеры протеста оказались полностью дискредитированы.

"Добавило ли тюремное заключение Навальному политических очков, случились ли по всей России массовые протесты по поводу его задержания, поддерживает ли российское население этого "узника совести"? На все эти вопросы, пожалуй, можно ответить однозначно — нет", — пишет The SAKER.

Авторы статьи находят произошедшему сразу несколько причин. Одна из них — это скорое бегство вчерашних соратников Навального за рубеж, а также радикализация протеста за счёт привлечения к нему вместо обычных студентов специально обученных активистов и провокаторов.