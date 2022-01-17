Политолог Мезюхо объяснил возвращение Порошенко на Украину, несмотря на угрозу ареста

Бывший украинский президент Пётр Порошенко решил вернуться в страну, чтобы не ставить крест на своей политической карьере. Хотя он прекрасно оценивает риски быть арестованным, пояснил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

"У Петра Алексеевича Порошенко всё-таки есть некоторая уверенность в том, что он сможет избежать реального наказания. Я думаю, что он может отделаться максимум домашним арестом", — отметил Мезюхо.

Политолог предположил, что у экс-главы Украины должны быть гарантии личной безопасности от Запада. Однако перед глазами Порошенко есть и обратный пример, когда Европа не стала заступаться за Михаила Саакашвили. По мнению эксперта, Порошенко не готов сойти с политической арены, у него масса амбиций, и, скорее всего, он будет претендовать на кресло президента на предстоящих выборах.