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Политолог Мезюхо объяснил возвращение Порошенко на Украину, несмотря на угрозу ареста

По его словам, экс-руководитель страны не намерен покидать большую политику и, возможно, заявит о себе на предстоящих президентских выборах.

17 января, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Бывший украинский президент Пётр Порошенко решил вернуться в страну, чтобы не ставить крест на своей политической карьере. Хотя он прекрасно оценивает риски быть арестованным, пояснил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

"У Петра Алексеевича Порошенко всё-таки есть некоторая уверенность в том, что он сможет избежать реального наказания. Я думаю, что он может отделаться максимум домашним арестом", — отметил Мезюхо.

Политолог предположил, что у экс-главы Украины должны быть гарантии личной безопасности от Запада. Однако перед глазами Порошенко есть и обратный пример, когда Европа не стала заступаться за Михаила Саакашвили. По мнению эксперта, Порошенко не готов сойти с политической арены, у него масса амбиций, и, скорее всего, он будет претендовать на кресло президента на предстоящих выборах.

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Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. 17 января 2022 года Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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