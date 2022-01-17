Правительство Коми ушло в отставку

Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Я принял решение о роспуске Правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства", — отметил Уйба.

Новым главой регионального кабмина станет Эльмира Ахмеева. Она занимает пост зампреда правительства — министра экономического развития и промышленности Коми.

Отставка правительства позволит вывести регион на "принципиально новый уровень развития", станет основой для экономического роста отраслей, заявили в пресс-службе кабмина Коми.