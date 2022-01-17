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Правительство Коми ушло в отставку

Отставка кабмина позволит вывести регион на "принципиально новый уровень развития", станет основой для экономического роста отраслей, заявили там.

17 января, 10:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Я принял решение о роспуске Правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства", — отметил Уйба.

Новым главой регионального кабмина станет Эльмира Ахмеева. Она занимает пост зампреда правительства — министра экономического развития и промышленности Коми.

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Отставка правительства позволит вывести регион на "принципиально новый уровень развития", станет основой для экономического роста отраслей, заявили в пресс-службе кабмина Коми.

"Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройства городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике", — привели в пресс-службе слова главы региона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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