Терапевт Чернышова рассказала, чем опасно моржевание при наличии кариеса

Любителям закаливания порекомендовали перед погружением в ледяную воду посетить стоматолога. Как объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24", перед экстремальным купанием необходимо убедиться, что все зубы здоровы, иначе из-за переохлаждения может воспалиться кариес.

Также медик отметила, что нужно провериться на наличие заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых или очагов инфекций. Желательно сходить к врачу и сделать ЭКГ, выяснить, как обстоят дела с артериальным давлением, поскольку от такой резкой смены температуры может случиться сердечный приступ. Кроме того, не стоит погружаться в ледяную воду при кашле, насморке или температуре. В таком случае можно заболеть ещё сильнее, подчеркнула врач.

"Если уже иммунитет напряжён, если у человека нет резервов, нет запасов прочности, адаптационных запасов, это может только навредить. Ещё бывают случаи, когда коронарные сосуды реагируют на резкое погружение в воду спазмом и может случиться сердечный приступ", — пояснила эксперт.

При этом если у человека здоровый организм и он чувствует себя хорошо, то можно смело закаляться. Но подготовиться к экстремальному купанию следует заранее. Например, дома можно начать обливать стопы холодной водой, а после уже перейти к контрастному душу. Однако в целом моржевание несёт пользу для организма. По словам эксперта, резкие и внезапные смены температуры включают сосуды в работу, помогает прокачать сердечно-сосудистую систему и избавиться от метеозависимости.

"Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжёлой болезни", — заключила эксперт.