НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Терапевт Чернышова рассказала, чем опасно моржевание при наличии кариеса

Также медик отметила, что перед купанием нужно провериться на наличие заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых или очагов инфекций.

17 января, 10:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Любителям закаливания порекомендовали перед погружением в ледяную воду посетить стоматолога. Как объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24", перед экстремальным купанием необходимо убедиться, что все зубы здоровы, иначе из-за переохлаждения может воспалиться кариес.

Глава Приморья Кожемяко принял ледяной душ при 25 градусах мороза

Глава Приморья Кожемяко принял ледяной душ при 25 градусах мороза

Также медик отметила, что нужно провериться на наличие заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых или очагов инфекций. Желательно сходить к врачу и сделать ЭКГ, выяснить, как обстоят дела с артериальным давлением, поскольку от такой резкой смены температуры может случиться сердечный приступ. Кроме того, не стоит погружаться в ледяную воду при кашле, насморке или температуре. В таком случае можно заболеть ещё сильнее, подчеркнула врач.

"Если уже иммунитет напряжён, если у человека нет резервов, нет запасов прочности, адаптационных запасов, это может только навредить. Ещё бывают случаи, когда коронарные сосуды реагируют на резкое погружение в воду спазмом и может случиться сердечный приступ", — пояснила эксперт.

Гинцбург объяснил, кому можно сочетать купание в проруби и вакцинацию от ковида. Всё дело в стрессе

Гинцбург объяснил, кому можно сочетать купание в проруби и вакцинацию от ковида. Всё дело в стрессе

При этом если у человека здоровый организм и он чувствует себя хорошо, то можно смело закаляться. Но подготовиться к экстремальному купанию следует заранее. Например, дома можно начать обливать стопы холодной водой, а после уже перейти к контрастному душу. Однако в целом моржевание несёт пользу для организма. По словам эксперта, резкие и внезапные смены температуры включают сосуды в работу, помогает прокачать сердечно-сосудистую систему и избавиться от метеозависимости.

"Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжёлой болезни", — заключила эксперт.

На суше и в воде. Алтайские моржи показали рождественскую сказку в 25-градусный мороз

На суше и в воде. Алтайские моржи показали рождественскую сказку в 25-градусный мороз

А ранее специалисты объяснили, как надо готовиться к крещенским купаниям и почему нельзя согреваться алкоголем. По словам экспертов, также не рекомендуется переедать перед погружением.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1