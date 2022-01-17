Заявления нападающего Зе Луиша о расторжении с ним контракта в "Локомотиве" не соответствуют действительности и, вероятнее всего, были сделаны на эмоциях. Об этом "Чемпионату" заявил спортивный директор столичного клуба Томас Цорн.

"Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях", — заметил Цорн.

Он также заметил, что клуб максимально ответственно подошёл к восстановлению Зе Луиша после травмы, а контролировал данный процесс директор "Локомотива" по медицине и развитию Хорхе Иван.