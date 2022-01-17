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"Наверняка дал интервью на эмоциях": В "Локомотиве" ответили на слова Зе Луиша о расторжении контракта с ним

Форвард ранее заметил, что его исключили из заявки команды на сезон без его ведома.

17 января, 10:37

Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Заявления нападающего Зе Луиша о расторжении с ним контракта в "Локомотиве" не соответствуют действительности и, вероятнее всего, были сделаны на эмоциях. Об этом "Чемпионату" заявил спортивный директор столичного клуба Томас Цорн.

"Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях", — заметил Цорн.

Он также заметил, что клуб максимально ответственно подошёл к восстановлению Зе Луиша после травмы, а контролировал данный процесс директор "Локомотива" по медицине и развитию Хорхе Иван.

"Я оказался брошен": Форвард Зе Луиш рассказал, как его исключили из заявки "Локомотива"

"Я оказался брошен": Форвард Зе Луиш рассказал, как его исключили из заявки "Локомотива"

Ранее бывший нападающий "Локомотива" Зе Луиш раскритиковал руководство клуба и заявил, что контракт с ним был расторгнут против его воли.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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