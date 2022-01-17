В "Единой России" призвали обдуманно подходить к антиковидным мерам при распространении "омикрона"

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак добавил, что первоочередная задача "Единой России" и всего депутатского корпуса в этой ситуации, как и в предыдущие два года пандемии, — сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. Турчак призвал очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон". По его словам, поэтому по инициативе партии и было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась, подчеркнул Турчак.

"Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране — сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится "омикрон", и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чём мы с правительством и договорились", — отметил он.

Турчак добавил, что первоочередная задача "Единой России" и всего депутатского корпуса в этой ситуации, как и в предыдущие два года пандемии, — сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается.