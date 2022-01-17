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На роль матери Гарри Поттера в новом сериале ищут трансгендера

Неизвестно, дала ли своё согласие на съёмки автор книг Джоанн Роулинг, которая не раз высказывалась в защиту традиционных ценностей.

17 января, 10:50
<p>Фото © Kinopoisk / "Гарри Поттер и философский камень". Реж. Крис Коламбус</p>

Фото © Kinopoisk / "Гарри Поттер и философский камень". Реж. Крис Коламбус

Американская телекомпания НВО, видимо, намерена расширить круг поклонников "Гарри Поттера" за счёт следования "модным" тенденциям. Для съёмок в новом сериале по мотивам популярного произведения будут привлечены трансгендеры и небинарные актёры. Об этом пишет Daily Mail и ссылается на кастинг-лист.

На роль матери главного героя, Лили Эванс, ищут "гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину", сообщает издание. А отца Гарри Поттера сыграет азиат или африканец. Хотя уточняется, что подойдёт и "этнически неоднозначный, многорасовый" актёр. Роль Питера Петтигрю исполнит "гендерно-неконформный, небинарный транс-мужчина".

Пока не известно, как к таким формулировочкам в кастинг-листе отнесётся сама Джоанн Роулинг, написавшая серию книг о мальчике-волшебнике. И дала ли она вообще разрешение на съёмки, ведь Роулинг не раз выступала с защитой классического представления о делении полов. За это ей не раз приходили угрозы со стороны защитников трансгендеров.

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Как Роулинг всё-таки пробилась в спецэпизод к 20-летию "Гарри Поттера", но вышло только хуже

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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