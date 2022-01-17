На роль матери Гарри Поттера в новом сериале ищут трансгендера

Американская телекомпания НВО, видимо, намерена расширить круг поклонников "Гарри Поттера" за счёт следования "модным" тенденциям. Для съёмок в новом сериале по мотивам популярного произведения будут привлечены трансгендеры и небинарные актёры. Об этом пишет Daily Mail и ссылается на кастинг-лист.

Пока не известно, как к таким формулировочкам в кастинг-листе отнесётся сама Джоанн Роулинг, написавшая серию книг о мальчике-волшебнике. И дала ли она вообще разрешение на съёмки, ведь Роулинг не раз выступала с защитой классического представления о делении полов. За это ей не раз приходили угрозы со стороны защитников трансгендеров.