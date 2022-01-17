НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач Коновалов объяснил, как замедлить преждевременное старение после ковида

По его словам, морщины, появившиеся после болезни, связаны с нарушением нервной системы и стрессами.

17 января, 11:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач-иммунолог Владимир Коновалов заявил о важности проведения медицинских осмотров и сдаче анализов в первый год после перенесённого ковида. В беседе с "Вечерней Москвой" он рассказал, что это может предотвратить раннее развитие старения.

Чем раньше специалисты выявят новые патологии, тем быстрее можно начать процесс терапии и тем самым продлить молодость организма и жизнь пациента. При этом Коновалов отметил, что при риске преждевременного старения в молодом возрасте этот процесс будет не таким глобальным, как у пожилых.

Невролог Медведева объяснила, как можно затормозить деменцию

Невролог Медведева объяснила, как можно затормозить деменцию

"Вряд ли у 35-летнего пациента, который пару лет назад переболел коронавирусом, вмиг возникнут все патологические и хронические болезни, которыми страдают его возрастные родственники", — пояснил врач.

По его словам, работа иммунной системы у молодого пациента организована лучше, чем у возрастного, и это исключает "всеобъемлющее старение". Однако всё равно есть риск проявления скрытых хронических недугов, спровоцированных коронавирусом.

Учёные назвали основную причину преждевременного старения и способ взломать систему

Учёные назвали основную причину преждевременного старения и способ взломать систему

"Предотвратить возможное развитие ранних признаков старения после коронавируса можно только с помощью тщательных анализов и медосмотров, особенно в первый год после перенесённой болезни", — подчеркнул иммунолог.

При этом врач добавил, что любые морщины, появившиеся после болезни, связаны не со старением, а с нарушением нервной системы и стрессами.

Лео Бокерия рассказал, в каком возрасте наступает старость сердца

Лео Бокерия рассказал, в каком возрасте наступает старость сердца

А до этого Скворцова предупредила, что ковид ускоряет процессы старения. По мнению главы ФМБА, в связи с этим требуются особые подходы к формированию восстановительного лечения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1