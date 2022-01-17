Врач Коновалов объяснил, как замедлить преждевременное старение после ковида

Врач-иммунолог Владимир Коновалов заявил о важности проведения медицинских осмотров и сдаче анализов в первый год после перенесённого ковида. В беседе с "Вечерней Москвой" он рассказал, что это может предотвратить раннее развитие старения.

Чем раньше специалисты выявят новые патологии, тем быстрее можно начать процесс терапии и тем самым продлить молодость организма и жизнь пациента. При этом Коновалов отметил, что при риске преждевременного старения в молодом возрасте этот процесс будет не таким глобальным, как у пожилых.

"Вряд ли у 35-летнего пациента, который пару лет назад переболел коронавирусом, вмиг возникнут все патологические и хронические болезни, которыми страдают его возрастные родственники", — пояснил врач.

По его словам, работа иммунной системы у молодого пациента организована лучше, чем у возрастного, и это исключает "всеобъемлющее старение". Однако всё равно есть риск проявления скрытых хронических недугов, спровоцированных коронавирусом.

"Предотвратить возможное развитие ранних признаков старения после коронавируса можно только с помощью тщательных анализов и медосмотров, особенно в первый год после перенесённой болезни", — подчеркнул иммунолог.

При этом врач добавил, что любые морщины, появившиеся после болезни, связаны не со старением, а с нарушением нервной системы и стрессами.