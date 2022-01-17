Названа группа крови, делающая человека несчастным

Учёные Гарвардского университета провели масштабное исследование и выявили любопытный факт: группа крови способна оказать влияние не только на физическое здоровье человека, но и стать причиной психологического дискомфорта, несчастий и частых болезней. Результаты научного труда опубликованы в JAMA Psychiatry.

Так, исследователи обнаружили связь между одной из групп крови и склонностями к различным проблемам со здоровьем. Речь идёт о четвёртой группе. Всё дело в том, что результаты проведённого исследования показали интересную закономерность: несчастные обладатели этой группы крови очень эмоциональны, подвержены нервным срывам и склонны к заболеваниям сердца и сосудов. Отмечается, что эти недуги присущи обладателям как положительного, так и отрицательного резус-фактора.

Однако наиболее опасным всё же считается сочетание четвёртой группы крови с отрицательным резус-фактором. Вероятность развития слабоумия с возрастом у таких пациентов оценивается в 82%. С помощью анкетирования, которое проанализировали психотерапевты, стало ясно, что обладатели четвёртой группы чаще других жалуются на дискомфорт, депрессию, на то, что они чувствуют себя несчастными без видимых внешних на то причин.