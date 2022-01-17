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Названа группа крови, делающая человека несчастным

Её обладатели существенно отличаются от всех остальных психологическими особенностями.

17 января, 11:02
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Laszlo Balogh</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Laszlo Balogh

Учёные Гарвардского университета провели масштабное исследование и выявили любопытный факт: группа крови способна оказать влияние не только на физическое здоровье человека, но и стать причиной психологического дискомфорта, несчастий и частых болезней. Результаты научного труда опубликованы в JAMA Psychiatry.

Так, исследователи обнаружили связь между одной из групп крови и склонностями к различным проблемам со здоровьем. Речь идёт о четвёртой группе. Всё дело в том, что результаты проведённого исследования показали интересную закономерность: несчастные обладатели этой группы крови очень эмоциональны, подвержены нервным срывам и склонны к заболеваниям сердца и сосудов. Отмечается, что эти недуги присущи обладателям как положительного, так и отрицательного резус-фактора.

Однако наиболее опасным всё же считается сочетание четвёртой группы крови с отрицательным резус-фактором. Вероятность развития слабоумия с возрастом у таких пациентов оценивается в 82%. С помощью анкетирования, которое проанализировали психотерапевты, стало ясно, что обладатели четвёртой группы чаще других жалуются на дискомфорт, депрессию, на то, что они чувствуют себя несчастными без видимых внешних на то причин.

Названа группа крови, обладатели которой являются самыми страстными любовниками

Названа группа крови, обладатели которой являются самыми страстными любовниками

А ранее Лайф рассказывал, учёные выяснили, обладатели какой группы крови склонны к алкоголизму. При этом употребление красного вина в умеренном количестве будет положительно влиять на организм. Речь в том числе идёт о людях, которые могут иметь проблемы со спиртным.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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