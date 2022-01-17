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Установлен примерный возраст Гром-камня под памятником "Медный всадник"

Исследователи в течение 15 лет отбирали образцы для анализа в естественных сколах поверхности.

17 января, 10:59
<p>Памятник "Медный всадник". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_Bronze_Horseman_(St._Petersburg,_Russia).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikip</a><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_Bronze_Horseman_(St._Petersburg,_Russia).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">edia / Godot13</a></p>

Памятник "Медный всадник". Фото © Wikipedia / Godot13

Российские учёные впервые определили примерный возраст и состав Гром-камня, который является пьедесталом памятника "Медный всадник" в Санкт-Петербурге. По их предположениям, породе около 1,5‒1,6 миллиарда лет и представляет она из себя гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава.

Учёные в течение 15 лет отбирали образцы для исследования. Было изучено более 20 минеральных проб, взятых в естественных сколах поверхности пьедестала "Медного всадника", рассказал РИА "Новости" профессор Андрей Булах, руководивший исследованием.

Пьедестал для памятника Петру I был сделан из гранитной глыбы, найденной в окрестностях деревни Лахта под Санкт-Петербургом. Гром-камнем её назвали потому, что в ней была трещина. Местные жители верили, что она появилась от удара молнии. Несмотря на эти сведения, точное место происхождения камня остаётся под вопросом, отмечают учёные.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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