Установлен примерный возраст Гром-камня под памятником "Медный всадник"

Российские учёные впервые определили примерный возраст и состав Гром-камня, который является пьедесталом памятника "Медный всадник" в Санкт-Петербурге. По их предположениям, породе около 1,5‒1,6 миллиарда лет и представляет она из себя гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава.

Учёные в течение 15 лет отбирали образцы для исследования. Было изучено более 20 минеральных проб, взятых в естественных сколах поверхности пьедестала "Медного всадника", рассказал РИА "Новости" профессор Андрей Булах, руководивший исследованием.

Пьедестал для памятника Петру I был сделан из гранитной глыбы, найденной в окрестностях деревни Лахта под Санкт-Петербургом. Гром-камнем её назвали потому, что в ней была трещина. Местные жители верили, что она появилась от удара молнии. Несмотря на эти сведения, точное место происхождения камня остаётся под вопросом, отмечают учёные.