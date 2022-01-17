Лавров анонсировал контакты по ответам США и НАТО на предложения России
По его словам, вопросы Москвы сводятся к тому, как конкретно Запад планирует выполнять свои обязательства.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО на предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности могут состояться в ближайшие дни. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.
"Мы твёрдо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединённым Штатам и членам НАТО. На этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", — сказал Лавров.
По словам главы МИД, "в концентрированном виде" вопросы Москвы сводятся к тому, как конкретно Запад планирует выполнять свои обязательства, закреплённые в документах ОБСЕ.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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