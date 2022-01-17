Лавров анонсировал контакты по ответам США и НАТО на предложения России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО на предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности могут состояться в ближайшие дни. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Мы твёрдо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединённым Штатам и членам НАТО. На этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", — сказал Лавров.