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"Какой ужас!": Сын Градского узнал об ограблении вдовы музыканта Марины Коташенко из СМИ

Мужчина не смог сдержать удивления, когда ему позвонили с просьбой прокомментировать произошедшее.

17 января, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сын Александра Градского не знал о том, что у вдовы умершего в конце ноября музыканта Марины Коташенко украли сто миллионов рублей. Даниила застал врасплох вопрос журналиста об ограблении.

"Что? Какой ужас! Нам надо срочно позвонить, я извиняюсь, только что об этом услышал", — воскликнул он, узнав о произошедшем в телефонной беседе с телеканалом "Звезда".
Криминалист Маркелов назвал две возможные версии ограбления вдовы Градского Коташенко

Криминалист Маркелов назвал две возможные версии ограбления вдовы Градского Коташенко

Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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