"Какой ужас!": Сын Градского узнал об ограблении вдовы музыканта Марины Коташенко из СМИ
Мужчина не смог сдержать удивления, когда ему позвонили с просьбой прокомментировать произошедшее.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Сын Александра Градского не знал о том, что у вдовы умершего в конце ноября музыканта Марины Коташенко украли сто миллионов рублей. Даниила застал врасплох вопрос журналиста об ограблении.
"Что? Какой ужас! Нам надо срочно позвонить, я извиняюсь, только что об этом услышал", — воскликнул он, узнав о произошедшем в телефонной беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0