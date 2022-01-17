Сын Александра Градского не знал о том, что у вдовы умершего в конце ноября музыканта Марины Коташенко украли сто миллионов рублей. Даниила застал врасплох вопрос журналиста об ограблении.

Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.