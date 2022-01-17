Суд объявил перерыв в заседании по делу Порошенко

В ходе заседания Печерского районного суда Киева, на котором бывшему президенту Украины Петру Порошенко будет избрана мера пресечения по делу о госизмене, объявлен перерыв. Об этом сообщил из зала суда адвокат политика Игорь Головань.

Защита экс-президента попросила суд дать им время для ознакомления с документами — в деле девять томов. Она попросила около двух-трёх часов, что и было ей предоставлено. Перерыв был объявлен до 15:00 мск.