Суд объявил перерыв в заседании по делу Порошенко
Адвокатам украинского экс-президента дали время для ознакомления с документами.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
В ходе заседания Печерского районного суда Киева, на котором бывшему президенту Украины Петру Порошенко будет избрана мера пресечения по делу о госизмене, объявлен перерыв. Об этом сообщил из зала суда адвокат политика Игорь Головань.
Защита экс-президента попросила суд дать им время для ознакомления с документами — в деле девять томов. Она попросила около двух-трёх часов, что и было ей предоставлено. Перерыв был объявлен до 15:00 мск.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд.
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