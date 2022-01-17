Йеменские повстанцы заявили об атаке по территории ОАЭ
Ранее они требовали от Эмиратов отказаться от участия в местном вооружённом конфликте.
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Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило, что провело атаку по территории ОАЭ. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По словам представителя движения, в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление с деталями операции.
Ранее "Ансар Аллах" выступило с заявлением о том, что готово нанести удар по Объединённым Арабским Эмиратам в случае, если страна не откажется от участия в йеменском конфликте. Руководство движения напомнило, что ещё в 2019 году ОАЭ прекратили сотрудничать с аравийской коалицией под эгидой Саудовской Аравии, но в последнее время вновь начали оказывать поддержку наёмникам.
Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, и в последнее время пресса уделяет ей мало внимания. Однако, как писал Лайф, всё может измениться, поскольку повстанцы окружили богатую нефтью и газом провинцию Мариб и продвинулись вглубь неё. В то же время под контролем властей Йемена осталась лишь одноимённая столица региона.
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