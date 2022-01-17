Йеменские повстанцы заявили об атаке по территории ОАЭ

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило, что провело атаку по территории ОАЭ. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По словам представителя движения, в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление с деталями операции.

Ранее "Ансар Аллах" выступило с заявлением о том, что готово нанести удар по Объединённым Арабским Эмиратам в случае, если страна не откажется от участия в йеменском конфликте. Руководство движения напомнило, что ещё в 2019 году ОАЭ прекратили сотрудничать с аравийской коалицией под эгидой Саудовской Аравии, но в последнее время вновь начали оказывать поддержку наёмникам.