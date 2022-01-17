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Криминалист Маркелов назвал две возможные версии ограбления вдовы Градского Коташенко

Собеседник Лайфа полагает, что, если преступление не было инсценировкой, грабители рискуют нажить себе очень много недоброжелателей, в том числе и в криминальной среде.

17 января, 11:18
<p><em style="font-style: italic;">Вдова Градского Марина Коташенко.</em> Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Вдова Градского Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кража у вдовы Александра Градского Марины Коташенко ста миллионов рублей вызывает много вопросов. Похищенные деньги хранились наличными, хотя логично, что такие суммы большинство людей держит в банках. На эту деталь обратил внимание бывший следователь уголовного розыска, криминалист Игорь Маркелов в беседе с Лайфом.

"Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги, это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка. Предполагается спор за наследство — сразу сто миллионов ушли", — добавил криминалист.

По его словам, инсценировка кражи — очень удобный способ уйти от справедливого раздела имущества Градского между наследниками.

"Как делить то, чего нет? Ста миллионов рублей больше нет, всё, их украли", — отметил Маркелов.

Вместе с тем собеседник Лайфа указал на то, что Градский является кумиром из прошлого, поэтому грабители рискуют нажить себе очень много недоброжелателей, в том числе и в криминальной среде.

Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления из-за странного поведения няни и рабочего

Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления из-за странного поведения няни и рабочего

Напомним, 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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