Криминалист Маркелов назвал две возможные версии ограбления вдовы Градского Коташенко
Собеседник Лайфа полагает, что, если преступление не было инсценировкой, грабители рискуют нажить себе очень много недоброжелателей, в том числе и в криминальной среде.
Вдова Градского Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Кража у вдовы Александра Градского Марины Коташенко ста миллионов рублей вызывает много вопросов. Похищенные деньги хранились наличными, хотя логично, что такие суммы большинство людей держит в банках. На эту деталь обратил внимание бывший следователь уголовного розыска, криминалист Игорь Маркелов в беседе с Лайфом.
"Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги, это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка. Предполагается спор за наследство — сразу сто миллионов ушли", — добавил криминалист.
По его словам, инсценировка кражи — очень удобный способ уйти от справедливого раздела имущества Градского между наследниками.
"Как делить то, чего нет? Ста миллионов рублей больше нет, всё, их украли", — отметил Маркелов.
Вместе с тем собеседник Лайфа указал на то, что Градский является кумиром из прошлого, поэтому грабители рискуют нажить себе очень много недоброжелателей, в том числе и в криминальной среде.
Напомним, 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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