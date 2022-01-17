Криминалист Маркелов назвал две возможные версии ограбления вдовы Градского Коташенко

Кража у вдовы Александра Градского Марины Коташенко ста миллионов рублей вызывает много вопросов. Похищенные деньги хранились наличными, хотя логично, что такие суммы большинство людей держит в банках. На эту деталь обратил внимание бывший следователь уголовного розыска, криминалист Игорь Маркелов в беседе с Лайфом.

"Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги, это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка. Предполагается спор за наследство — сразу сто миллионов ушли" , — добавил криминалист.

По его словам, инсценировка кражи — очень удобный способ уйти от справедливого раздела имущества Градского между наследниками.

"Как делить то, чего нет? Ста миллионов рублей больше нет, всё, их украли", — отметил Маркелов.

Вместе с тем собеседник Лайфа указал на то, что Градский является кумиром из прошлого, поэтому грабители рискуют нажить себе очень много недоброжелателей, в том числе и в криминальной среде.