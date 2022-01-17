Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Государственные деятели обсудили вопросы развития экономических и энергетических связей между странами, а также ситуацию с коронавирусом.

"Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы премьер отметил, что заявление президента России о недопустимости действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы, нашло широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире. В свою очередь Путин напомнил, что Россия — это многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы с разными религиями.