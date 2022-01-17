Житель Харьковской области предложил Столтенбергу разместить базу НАТО на своём огороде

Житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением разместить базу альянса на своём земельном участке, пишет издание "Страна". Мужчина выразил готовность передать в пользование НАТО более восьми гектаров земли, причём совершенно бесплатно.

Кроме того, Марченко заявил, что хочет лично вступить в альянс. По-видимому, это единственное условие, на котором он готов передать свои владения военному блоку. О реакции Столтенберга на предложение харьковчанина пока ничего не известно.