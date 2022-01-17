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Житель Харьковской области предложил Столтенбергу разместить базу НАТО на своём огороде

Мужчина выразил готовность передать в пользование альянса более восьми гектаров земли, причём совершенно бесплатно. Есть лишь одно условие.

17 января, 11:19
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением разместить базу альянса на своём земельном участке, пишет издание "Страна". Мужчина выразил готовность передать в пользование НАТО более восьми гектаров земли, причём совершенно бесплатно.

Кроме того, Марченко заявил, что хочет лично вступить в альянс. По-видимому, это единственное условие, на котором он готов передать свои владения военному блоку. О реакции Столтенберга на предложение харьковчанина пока ничего не известно.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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